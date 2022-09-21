Глава КНБО Сейма Литвы: частичная мобилизация может вызвать социальные протесты в РФ

«Я считаю это частичным поражением Путина, поскольку он признает, что «спецоперация» потерпела фиаско и перешла на новый этап. Ему придется признать, что это война, что украинцы выиграли на промежуточном этапе, ему нужно искать другие ресурсы», — сказал BNS в среду Касчюнас.

По его мнению, это обращение Путина также может быть попыткой подать сигнал Западу о том, что российский лидер хотел бы пойти на переговоры.

«Частичная мобилизация с размахиванием ядерно-оружейным флагом — это попытка подать сигнал и Западу, что мы, мол, давайте сядем, поговорим о закреплении новых завоеваний, потому что это происходит параллельно с теми, которые так- называемыми референдумами. Может быть, одной рукой берешь булаву побольше, а другой рукой показываешь, что можешь пойти на какие-то переговоры, я бы не исключал и такого сценария», — сказал глава комитета Сейма.

По его словам, это решение может вызвать протесты у молодежи российских городов, которые пока напрямую не были затронуты войной России в Украине.

«Он должен очень четко оценить, как это повлияет на молодежь Москвы и Питера, людей, которые были ограждены от всех боевых действий, когда им придется вступать в ряды армии с абсолютно нулевой мотивацией, когда перед ними стоит нация, которая полна решимости защищать каждый дюйм своей свободы и независимости. Это может перерасти в определенные социальные протесты, и я бы это действительно пожелал бы», – отметил Касчюнас.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что объявленная Путиным частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении страны, а направленные резервисты будут лишь «пушечным мясом» в войне против Украины.

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