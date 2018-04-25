Глава КНБО сейма Литвы утверждает, что впервые видит информацию, представленную В. Бакасом

В среду ДГБ решительно опроверг информацию, предоставленную представителем литовской разведки о том, что по указанию руководства он якобы собирал данные об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Ознакомившейся с представленной информацией Д. Гайжаускас поднимает вопрос о том, не нарушил ли В. Бакас закон о защите информаторов, предав гласности эту информацию. Глава КНБО утверждает, что В. Бакас, опубликовавший материалы, должен взять на себя всю ответственность в вопросе нанесения вреда информатору.

Д. Гайжаускас также сказал, что В. Бакас представил КНБО материалы в среду утром.

«В. Бакас принес папку с какими-то документами, секретариат зарегистрировал и раздаст всем членам комитета. Я уже взял, прочитал, считаю, что это был документ, запрошенный главой КНБО сейма В. Бакасом 25 апреля 2019 года. Комитет ничего об этом не знал», – сказал нынешний глава КНБО.

В среду после обеда Д. Гайжаускас встретится с представителями ССР по вопросу возможного нарушения закона о защите информаторов.

Как свидетельствуют полученные BNS данные, высокопоставленный представитель литовской разведки информировал сейм и представителей правоохранительных органов о том, что по указанию руководства Департамента госбезопасности (ДГБ) в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Информацию об этом должностное лицо представило в апреле 2019 года бывшему тогда главой Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутасу Бакасу. Эту же информацию также получили прокурор Эвалдас Пашилис и директор Службы спецрасследований (ССР) Жидрунас Барткус.

Личность должностного лица по его собственной просьбе не раскрывается. Документы свидетельствуют о том, что ему может быть предоставлен статус информатора.

Информатор предоставил данные о трех эпизодах. Он утверждал, что информация собиралась о представителях политики, бизнеса и культуры, находившихся в окружении Г. Науседы во время предвыборной кампании, включая нынешних членов команды президента Г. Науседы.

В среду Департамент госбезопасности (ДГБ) решительно опроверг информацию, предоставленную представителем литовской разведки о том, что по указанию руководства он якобы собирал данные об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

«Мы решительно отрицаем информацию, появившуюся в СМИ. ДГБ точно не собирал и не предоставлял никакой информации об упомянутых лицах», – заявила BNS представитель ДГБ по связям с общественностью Аурелия Каткувене.

Член сейма В. Бакас в феврале попросил правление сейма инициировать временную следственную комиссию по «возможному незаконному вмешательству в избирательные процессы, незаконному сбору и использованию информации». Правление сейма отказалось начинать парламентское расследование.

По представленной должностным лицом информации, во время первой беседы в июле 2018 года заместитель директора ДГБ Ремигиюс Бридикис указал собрать информацию о членах команды одного из кандидатов в президенты и бизнесменах, к которым обратятся за помощью на выборах.

Информатор утверждает, что ему было указано лично проверить базу данных ДГБ и лично передать собранную информацию директору ДГБ Дарюсу Яунишкису.

В списке, кроме прочих, руководство штаба Г. Науседы, нынешний канцлер президентской администрации Альге Будрите, политологи Линас Кояла и Миндаугас Юркинас, композитор Гедрюс Купрявичюс, режиссер Арунас Матялис, музыкант Юргис Диджюлис, предприниматель и политик Айварас Абромавичюс, философы Витаутас Рубавичюс и Миндаугас Кубилюс, бизнесмены Илья Лаурс и Владас Лашас.

В другой список было внесено более 40 бизнесменов, среди них – председатель правления группы Girteka Logistics Миндаугас Райла, основной акционер группы компании Norfa Дайнюс Дундулис, глава молокоперерабатывающей группы Rokiskio suris Далюс Трумпа, владелец компании Grigeo Гинтаутас Пангонис, председатель правления KG Group Таутвидас Барштис.

По данным должностного лица, Р. Бридикис указал, что это «особо секретное поручение», а через несколько дней информация была представлена Д. Яунишкису.

«В конце беседы директор мне сказал, что он не будет пересказывать «Ему» представленную информацию в полном объеме, а лишь назовет лиц, которые являются плохими», – говорится в обращении, фамилии не называются.