Глава КНБО сейма Литвы В. Бакас покинул фракцию «аграриев»

Фото BFL

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Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас покинул фракцию правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев»).

Об этом во вторник сообщил председательствовавший на заседании парламента представитель партии «Порядок и справедливость» Рямигиюс Жямайтайтис.

В. Бакас отказался указывать BNS причины ухода и обещает это сделать на пресс-конференции в среду.

Глава КНБО сообщил, что будет работать в составе Смешанной группы членов сейма.

После ухода В. Бакаса во фракции ЛКЗС осталось 49 членов сейма. Кроме того, сокращается и количество депутатов, входящих в коалицию – в ней осталось 75 членов сейма из 141.