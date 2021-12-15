Глава Lietuvos gelezinkeliai М. Бартушка уйдет после переходного периода – председатель правления

Глава правления Lietuvos gelezinkeliai сказал, что Бартушка уйдет, чтобы не нагнетать ситуацию с продолжающимся несмотря на санкции США для «Беларуськалия» транзитом удобрений через Литву и снизить репутационные риски предприятия.

По словам Шлюжаса, до отставки Бартушка с командой должен будет создать «очень четкий, прозрачный и эффективный» план действий, как управлять ситуацией в дальнейшем.

«Несмотря на то, какое решение мы сегодня приняли, корни проблемы и суть дискуссий никуда не исчезают», — сказал председатель правления Литовских железных дорог.

«Решение об этом придется принимать в ближайшем будущем и продолжать деятельность предприятия, руководствуясь его лучшими интересами и исполняя волю акционера», — добавил он.

Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.