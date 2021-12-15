Глава Lietuvos gelezinkeliai М. Бартушка уйдет после переходного периода – председатель правления

Глава государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Мантас Бартушка уйдет с должности после переходного периода — до этого он должен будет найти решения, как взять под контроль ситуацию, связанную с транзитом удобрений «Беларуськалий», подтвердил во вторник вечером председатель правления предприятия Кястутис Шлюжас.
«Для преемственности деятельности компании лучшим решением было бы сейчас договориться с руководителем о переходном периоде, когда руководитель мог бы уйти с занимаемой должности», — сказал Шлюжас журналистам во вторник вечером.
Длительность переходного периода он не указал. Шлюжас подчеркнул, что такое решение единогласно одобрило правление компании и сам Бартушка.
Глава правления Lietuvos gelezinkeliai сказал, что Бартушка уйдет, чтобы не нагнетать ситуацию с продолжающимся несмотря на санкции США для «Беларуськалия» транзитом удобрений через Литву и снизить репутационные риски предприятия.
По словам Шлюжаса, до отставки Бартушка с командой должен будет создать «очень четкий, прозрачный и эффективный» план действий, как управлять ситуацией в дальнейшем.
«Несмотря на то, какое решение мы сегодня приняли, корни проблемы и суть дискуссий никуда не исчезают», — сказал председатель правления Литовских железных дорог.
«Решение об этом придется принимать в ближайшем будущем и продолжать деятельность предприятия, руководствуясь его лучшими интересами и исполняя волю акционера», — добавил он.
Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.