Глава Lietuvos gelezinkeliai: может потребоваться около 60 млн евро помощи государства

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Глава Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) говорит, что после потери белорусских калийных удобрений и других белорусских грузов группе может потребоваться около 60 млн евро государственных субсидий на содержание инфраструктуры.

Мантас Бартушка говорит, что примерно такой суммы выручки компания Lietuvos gelezinkeliai лишится из-за потери удобрений «Беларуськалия» и других грузов из Беларуси, а вся литовская цепочка логистики потеряет более 100 млн евро.

«Похоже, что приближается тот момент, когда грузы остановятся, что означает, что в год мы не получим около 60 млн евро выручки, а вся литовская цепочка логистики не получит более 100 млн евро выручки», – сказал М. Бартушка BNS в четверг.