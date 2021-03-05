Глава Litgrid: будет сложно договориться с латышами и эстонцами по БелАЭС

«Ею не должны торговать на латвийской бирже, ведь в Литве запрещена торговля белорусской электроэнергией, поэтому у нас ее просто не может ее быть. (…) Но торговля осуществляется на латвийской бирже – если бы на этой бирже ею не торговли, то тогда она бы не использовалась и здесь» – сказал глава Litgrid.

Гендиректор Litgrid отметил, что проблема импорта белорусской электроэнергии исчезнет, когда Литва и другие Балтийские страны синхронизируют сети с континентальной Европой и отключатся от постсоветского кольца линий элетропередачи (ЛЭП) БРЭЛЛ, в который входит и Беларусь.

«Ситуация складывается по причине того, что у нас есть перемычки с Беларусью. А если кто-то на других рынках закупает эту электроэнергию, то через эти перемычки она поступает (…) Пока синхронизация не состоялась, эта электроэнергия тем или иным образом будет поступать», – пояснил Р. Масюлис.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сообщил, что электроэнергия с БелАЭС на Рижской бирже закупается как российская и попадает в Литву. Латвийский министр экономики Янис Витембергс, по словам Д. Крейвиса, обещал оценить полученные им документы.

Позднее Министерство экономики Латвии комментировало BNS, что импорт российской электроэнергии в Латвию в январе вырос не по причине начала коммерческого производства на БелАЭС, а по причине погодных условий. По его данным, электроэнергия, импортируемая в страну и поздее экспортируемая в Литву, производится в России.

Д. Крейвис, ссылаясь на данные Litgrid, утверждал, что в Литва через Латвию закупает электроэнергию, произведенную на БелАЭС, и за год заплатит за нее около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией и далее будет идти в таком же объеме.

Литва утверждает, что подготовленная в прошлом году тремя странами, но утвержденная лишь Латвией и Эстонией новая методика торговли электроэнергией с третьими странами не преграждает путь доступу в Балтийские страны белорусской электроэнергии. Поэтому Литва еще не утвердила эту методику и предлагает новую.