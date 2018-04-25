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Глава Литовских железных дорог – в комитете управления европейской CER

Фото BFL/ Irmantas Gelūnas

Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка избран в комитет управления крупнейшей в Европе ассоциации железных дорог CER.

Впервые в работе комитета ассоциации, которая объединяет 73 европейские железнодорожные компании, будет и представитель Литвы, сообщила Lietuvos gelezinkeliai. По словам М. Бартушки, это большое признание как компании, так и страны. 

«Эта ассоциация формирует будущее железных дорог в Европе. Быть частью этой организации для Литвы очень важно, ведь мы соединительное звено между странами, находящимися к востоку, где преобладает ширококолейная железная дорога, и Европой, где используется стандарт колеи в 1435 мм», – отметил М. Бартушка.

Среди ближайших задач этой ассоциации – «Зеленое соглашение Европы», целью которого является добиться нулевой эмиссии к 2050 году на железных дорогах. 

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Lietuvos gelezinkeliai стала членом этой организации в 2003 году. Управляющий комитет ассоциации возглавляет глава Австрийских железных дорог OBB, среди членов комитета представители германской DB, испанской Renfe, итальянской FSI, голландской NS, польской PKP и главы компаний других стран.

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