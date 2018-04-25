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TOP,Новости,Политика

Глава Литвы называет провокацией угрозы А. Лукашенко закрыть границы

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа назвал провокацией угрозы белорусского руководителя Александра Лукашенко закрыть границу, однако предупредил о зеркальном ответе в случае принятия подобного решения. 

«Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип – границы можно закрыть с обеих сторон», – отметил Г. Науседа в пресс-релизе. 

А. Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь «закрывает» границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что «половина армии» направляется на охрану западных границ.

Однако, пограничники утверждают, что движение через пограничные контрольные пункты проходит в обычном порядке. 

Положение в Беларуси Г. Науседа обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой и пригласил Польшу внести вклад в введение санкций в отношении А. Лукашенко и сотрудников его режима. 

«Польша приглашена присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать тем самым солидарность с белорусским гражданским обществом, испытывающим агрессию и политическую расправу. Глава Польши сказал, что рассмотрит введение национальных санкций», – говорится в сообщении администрации президента.

В нем также отмечается, что Литва и Польша готовы совместно поощрять страны ЕС как можно быстрее договориться о санкциях в отношении режима в масштабе всего блока.

Президенты договорились о живой встрече в конце ноября, после парламентских выборов в Литве. Эта встреча будет приурочена к 500-летию короля Великого Княжества Литвы и Польши Сигизмунда (лит. Жигимантаса) Августа. 

Комментариев: 2

  1. Сергей :

    Вот именно — зеркальное отражение, или : как аукнется, так и откликнется!

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  2. Дарья :

    Когда сами постоянно угрожают санкциями, пытаются протянуть в президенты почти домохозяйку- как можно на это реагировать и опять пострадают люди от политиканства наших правителей.

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