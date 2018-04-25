TOP,Новости,Политика

Глава Литвы считает недостаточными нынешние средства НАТО для обороны Балтийских стран

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что нынешние средства НАТО являются недостаточными для обороны Балтийских стран от России. 

После встречи с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент отметил, что дислоцированный  в Литве в позапрошлом году международный батальон союзников является хорошим средством сдерживания России, однако этого не достаточно, чтобы защититься от возможного нападения Москвы. 

«Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше», – сказал журналистам Г. Науседа на совместном брифинге по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.

«Мы очень рады принимать Батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого не достаточно», – добавил он.

По словам президента, угрозу безопасности Литвы представляет большая концентрация российских военных в Калининградской области. 

Сейчас Балтийские страны стремятся получить дополнительные гарантии воздушной обороны, чтобы в случае конфликта дежурящие в них истребители выполняли и оборонные задачи, а союзники чаще присылали на учения наземные системы противовоздушной обороны (ПВО). 

Литва, Латвия и Эстония также пытаются убедить союзников укрепить дислоцированные здесь в 2017 году международные батальоны средствами ПВО и морской обороны.

Кроме того, просят о вкладе союзников в то, чтобы в случае конфликта Балтийские страны не были отделены от оставшейся территории НАТО, если россияне займут коридор в Сувалках и получат контроль над Балтийским морем. Литва стремится к созданию более детальных оборонных планов НАТО. 

Й. Столтенберг утверждает, что за последние несколько лет альянс значительно усилил свое присутствие в регионе Балтийского моря и «мы постоянно обсуждаем возможности сделать больше».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить наш уровень готовности, чтобы наши силы подкрепления создавали бы еще более эффективное сдерживание», – сказал генсекретарь НАТО.

Г. Науседа в Брюсселе также повторил, что будет стремиться установить более тесный диалог с Белоруссией, невзирая на не меняющуюся позицию Литвы по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС.

Президент сказал, что хочет прорыва в торговле, в сфере инвестиций, а также углубить общественные связи между Литвой и Беларусью. 

«Диалог значительно лучше, чем конфронтация», – сказал глава государства. 

«Мы хотим понимать друг друга лучше, поэтому я буду стремиться к восстановлению диалога с нашим соседом, чтобы мы могли решать все проблемные вопросы», – сказал Г. Науседа.

На состоявшейся недавно встрече с политологами, детали которой не предавались гласности, Г. Науседа обсуждал изменения в отношениях с Белоруссией. 

В последнее время Литва блокировала соглашение Беларуси и ЕС об основах отношений. 

BNS

Последние новости

default image
А.Палёнис в Польше подпишет соглашение о выравнивании прямых выплат

Подробнее...
default image
Литва предлагает в ЕП резолюцию в защиту судей по делу 13 января от России

Подробнее...
default image
Парламент Британии заблокировал жесткий Brexit

Подробнее...
default image
Суд рассмотрел жалобу В.Титова на штраф за неуважение к партизанскому командиру

Подробнее...
default image
Глава Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

Подробнее...
default image
Глава Литвы считает недостаточными нынешние средства НАТО для обороны Балтийских стран

Подробнее...
default image
В ирландских школах хотят провести поголовную вакцинацию

Подробнее...
default image
Украина за день погасила миллиард долларов долгов

Подробнее...
default image
Правящая партия предлагает в Литве взимать с банков налог на социальные нужды

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие в конференции послов Польши в Варшаве

Подробнее...
default image
США готовы помочь энергетике Украины

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает муниципалитетам соблюдать общие критерии для мемориальных досок

Подробнее...
default image
Вероятная сфера ответственности В.Синкявичюса в ЕК - изменение климата

Подробнее...
default image
Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане

Подробнее...
default image
Cаудовская Аравия разрешила выдачу туристических виз иностранцам

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: не облагаемый налогами минимум будет расти медленнее

Подробнее...
default image
Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Россия продаст Индии оружие на $14,5 млрд

Подробнее...
default image
Г.Науседа переедет в Турнишкес только после обновления резиденции

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600