Глава LTG Cargo: тарифы на грузоперевозки вырастут

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Глава компании грузоперевозок LTG Cargo, входящей в литовскую железную группу Lietuvos gelezinkeliai, заявил, что в связи с мировым ростом цен на металлы и энергоресурсы, также с учетом повышения зарплат, компания вынуждена повышать тарифы на ее услуги. Однако глава LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас не связывает это с прерывающимся в декабре транзитом белорусских удобрений.

«Я даже не сомневаюсь в том, что тарифы вырастут, но точно не по причине калия. Если посмотреть на то, что происходит вокруг, цены на металлы, на заработную плату, цены на энергоресурсы, мы не видим возможностей не поднимать эти тарифы. Когда все дорожает – это совершенно естественный процесс. Я бы точно явно не связывал это с ситуацией с транзитом грузов «Беларуськалия», – сказал он BNS.

По словам Э. Лазаускаса, компания активно ищет способы компенсации грузов белорусского производителей удобрений «Беларуськалия», которых за год компания перевозит около 60 млн евро.

«Это крупный клиент и много грузов. Видя предстоящие ограничения со стороны Евросоюза, а также санкции США, мы усматриваем больший риск лишиться этого груза. Над этим вопросом интенсивно работает не только компания, но и представители акционеров, министерства. Мы обсуждаем новые рынки, на которых могли бы работать. Действительно имеется совершенно четкое направление работы за границей, конкретно в Польше и Украине, а также по принятию большей части грузов, перевозимых в Литве», – рассказал глава LTG Cargo.

По его словам, в данный момент компания начала перевозить грузы с Каунасского интермодального терминала до Белостока, а оттуда его везет партнер LTG Cargo компания PKP Cargo.

«Если говорить о Польше, то интермодальных терминалов в этой стране очень много. Их операторы объявляют конкурсы на перевозку грузов из одной точки страны в другую (…). В данном случае у нас есть инвестиционные планы, которые мы должны утвердить в правлениях, приобрести электролокомотивы, подходящие для узкой колеи и осуществлять в Польше местные перевозки», – пояснил Э. Лазаускас.

Он добавил, что на деятельность LTG Cargo влияет и сокращение производства у литовского производителя азотных удобрений Achema.

«На самом деле это наш крупный клиент. Мы следим за ситуацией и соответственно будем на нее реагировать. Конечно, это окажет влияние, однако это не перевозки в объемах «Беларуськалия». Мы попытаемся компенсировать их другими грузами, если это на самом деле долгосрочное изменение», – сказал Э. Лазаускас.

По его словам, невзирая на политическое напряжение и прерывающиеся бизнес-связи Литвы и Китая, транзит грузов по железной дороге из Китая в Европу через Литву растет.

«Нужно понимать, что китайский поток двухтипный – китайцы везут свои товары через Литву. До этого три года основной поток шел через Беларусь и Польшу. Сегодня, когда прерываются логистические цепочки, по причине повышения цен, ситуации с морским транспортом многие клиенты повернулись к железным дорогам. Иначе говоря, тот поток, который был раньше, значительно вырос», — пояснил он.

По его словам, сейчас LTG Cargo перевозит четыре транзитных китайских поездка в день, а в ближайшем будущем из количество может вырасти до шести в день.

«Что касается прямых перевозок грузов в Литву – такая потребность у клиентов в стране действительно есть. Клиентам, которым нужно перевозить грузы в Китай или привозить их из Китая. Официальных сообщений об отзыве поездов мы не получали. Операторы просто перестали формировать рейсы в Литву. (…) Эти поезда просто не едут. Когда они поедут – не ясно», — сказал Э. Лазаускас.