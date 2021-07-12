Глава МИД Беларуси заявил, что Запад виноват в увеличении потоков нелегальных мигрантов

«Те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — подчеркнул Макей.

9 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что литовские власти намерены построит не только ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, но и стену.

С начала года в Литве были задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин балтийского государства 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.