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Глава МИД Беларуси заявил, что Запад виноват в увеличении потоков нелегальных мигрантов

By Nina Zambrano Díaz/Cancillería del Ecuador, CC BY-SA 2.0, Link

Запад сам виноват в том, что на его территорию устремились потоки нелегальных иммигрантов, а Литва начала строить стену из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью, чтобы их сдержать. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу RT министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает ТАСС.

По его словам, если «коллективный Запад, различные финансовые институты прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, если они вводят санкции против Беларуси, даже отраслевые санкции <…>, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, для того чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства».

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«Те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — подчеркнул Макей.

9 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что литовские власти намерены построит не только ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, но и стену.

С начала года в Литве были задержаны 1 634 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин балтийского государства 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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