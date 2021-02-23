Глава МИД Г. Ландсбергис посетит Украину и Молдавию

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник отправляется с визитом в Украину и Молдавию, чтобы обсудить с лидерами этих стран вопросы интеграции и реформ.

«Это – мой первый визит в эти страны, важные для Восточного партнерства, во время их будет прекрасный повод обсудить как двухсторонние отношения, так и вопросы европейской и трансатлантической интеграции, процесс реформ, прочие актуальные моменты международной политической повестки», – отметил в заявлении Г. Ландсбергис.