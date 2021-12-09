Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что готов уйти в отставку если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai уже после того, как санкции вступили в силу 8 декабря.
«Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра», — сказал Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.
«Я понимаю, каков репутационный ущерб Литве», — отметил глава литовской дипломатии.
Со вступлением в среду в силу американских санкций «Беларуськалий» продолжает транзит своих товаров чрез Литву.
Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в ноябре «Беларуськалий» выполнил авансовый платеж за услуги перевозки, и этих средств может хватить для перевозки удобрений в декабре и частично в январе.
Находящаяся в госуправлении компания утверждает, что о платеже аванcом были информированы министерства Транспорта и Иностранных дел.
Г. Ландсбергис сказал, что Lietuvos gelezinkeliai информировала лишь об сентябрьском авансе за октябрьские услуги.
«Ситуация, которая произошла после этого, о ней не информировали», – утверждает глава литовской дипломатии.
«О дальнейших платежах, которые имели место, не сообщили», – добавил он.
Входящая в группу ж/д компании предприятие LTG Cargo в среднем перевозило по 10 млн тонн грузов «Беларуськалия» в год приблизительно за 60 млн евро.
Казначейский департамент США ввел санкции в отношении «Беларуськалия» в августе и до 8 декабря предоставил срок компаниям завершить сделки.
В минувший четверг в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.
“Глава МИД Литвы Г. Ландсбергис говорит, что готов покинуть пост”
Разве только за это Ландсбергис должен уйти?Все его действия были направлены против экономики страны, он по- прежнему о репутации! Все ради США, все в угоду хозяину, и во вред экономике своей страны- ничтожные лизоблюды!