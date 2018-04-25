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Глава МИД Литвы посещает с визитом Грузию

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в воскресенье отправился с визитом в Грузию. 

Глава МИД в Тбилиси примет участие в международной конференции и в заседании Литовско-грузинской комиссии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. 

На заседании планируется обсудить двухстороннее сотрудничество в различных сферах, актуальные вопросы интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, политическое положение в стране и ситуацию в сфере безопасности в регионе. 

На этой встрече Л. Линкявичюс будет председательствовать вместе с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. 

IMO Secretary-General in Georgia/Photo by imo.un on Foter.com / CC BY

Визит Л. Линкявичюса продлится несколько дней. Он также встретится с высокопоставленными лицами этой страны. 

На Тбилисской конференции глава МИД проведет дискуссию вместе с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом и ученым Международного университета Флориды Давидом Крамером. 

Эту конференцию ежегодно, с 2015 года, организует Институт международного лидерства имени скончавшегося в прошлом году Сенатора США Джона Маккейна и Центр исследований экономической политики Грузии. 

BNS

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