Глава МИД Литвы: повесившие табличку Й. Норейке вредят Литве

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что активисты, вновь повесившие мемориальную доску Йонасу Норейке в Вильнюсе, навредили Литве.

По словам министра, эти действия навредят имиджу Литвы и могут негативно отразиться на отношениях с Израилем и Соединенными Штатами.

«Этими действиями вновь привлекут внимание, к сожалению, покажут Литву не с хорошей стороны. Это действительно навредит имиджу Литвы, однозначно будет осуждено всеми еврейскими организациями и Израилем, я не сомневаюсь, что крайне негативно будет оценено и Соединенными Штатами», – заявил BNS в пятницу глава литовской дипломатии.

«Вероятно, люди считают, что они совершают какое-то патриотическое действие, однако, на самом деле, это нанесение вреда стране. Это следует сказать совершенно ясно», – добавил он.

В четверг активисты повесили в центре Вильнюса, на здании Академбиблиотеки им. Врублевских, новую памятную доску Й. Норейке-Генералу Ветре. Так они протестовали против решения мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашюса снять старую доску в июле. Прежняя доска весела там более двух десятилетий.

Мэр объяснил решение снять доску тем, что Й. Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.Между тем, сторонники Й. Норейки отмечают его вклад в антисоветскую деятельность.

Л. Линкявичюс утверждает, что никто не может опровергнуть вклада Й. Норейки в изоляцию евреев в Литве.

«Мы в Литве, в стране, где почти все проживавшие до войны евреи, были убиты, (…) должны быть значительно более чувствительными и более внимательно смотреть на эту историю», – пояснил министр.

За антисоветскую деятельность Й. Норейка был казнен в 1947 году.

В 1997 году Й.Норейка — Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.

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