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Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на майский парад

Фото urm.lt

 Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает коллег из других стран Европейского Союза в мае не ехать в Москву на парад, посвященный окончанию Второй мировой войны, поскольку, таким образом, по мнению министра, Россия стремится отметить победы нынешней «политики войны». 

«Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве  – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны», – заявил министр в пресс-релизе, распространенном в пятницу. 

По информации МИД, Л. Линкявичюс выразил эту позицию в четверг на состоявшейся в Загребе неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

Он призвал коллег критически оценить планы официального визита в Москву, поскольку, по словам министра, Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается. 

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На неформальной дискуссии министр подчеркнул, что в данный момент нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама Россия не меняет свою внешнюю политику, продолжает вмешиваться в дела соседних и других государств, а в последнее время ее поведение стало еще более агрессивным. 

«Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире. Запад не может полагаться на партнерство с Россией, поскольку она не участвует в разрешении конфликтов, а создает их. Мы говорим не только о Грузии и Украине, но и о Идлибе в Сирии, об эскалации в Ливии», – сказал Л. Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что ЕС и далее должен основывать отношения с Россией на пяти принципах, о которых договорились в 2016 году, и которые еще раз были подтверждены государствами ЕС в 2018 году: требовать полной реализации Минского соглашения, укреплять отношения ЕС со странами Восточного партнерства, с государствами Центральной Азии, укреплять иммунитет ЕС по отношению к гибридным угрозам, а также стратегическую коммуникацию, энергетику и прочие сферы. Среди упомянутых принципов  – и селективное вовлечение России в глобальные вызовы и там, где есть интерес ЕС, укрепление человеческих отношений с российской общественностью и поддержка гражданского общества РФ.  

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