Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на майский парад

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает коллег из других стран Европейского Союза в мае не ехать в Москву на парад, посвященный окончанию Второй мировой войны, поскольку, таким образом, по мнению министра, Россия стремится отметить победы нынешней «политики войны».

«Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны», – заявил министр в пресс-релизе, распространенном в пятницу.

По информации МИД, Л. Линкявичюс выразил эту позицию в четверг на состоявшейся в Загребе неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

Он призвал коллег критически оценить планы официального визита в Москву, поскольку, по словам министра, Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается.