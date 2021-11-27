Глава МИД Литвы: тон Пекина «не очень агрессивный», надеемся на нормализацию

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что от Китая можно было ожидать знаки возмущения по поводу Тайваньского представительства, но прогнозирует, что отношения Вильнюса и Пекина постепенно нормализуются.

«Тот же официальный тон Пекина не очень агрессивен, можно было ожидать и большей эскалации. Судя по всему, реакция носит временный характер и постепенно будет некоторая нормализация», — сказал Ландсбергис журналистам в пятницу.

Посольство Китая объявило в четверг, что приостанавливает выдачу виз в Литве. В своем заявлении посольство отметила, что выдача виз приостанавливается по техническим причинам, но это связано с продолжающимся кризисом в литовско-китайских отношениях из-за отношений Вильнюса с Тайванем.

Г. Ландсбергис добавил, что министерство не получало официальной информации о приостановлении выдачи виз. «Официальной информации у нас нет, могут быть и реальные технические проблемы», – сказал министр.

Он также выразил надежду на то, что натянутые отношения не помешают литовским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине. По данным Г. Ландсбергиса, члены правительства Литвы не поедут в Пекин.

«Я слышал, что министр образования и спорта не видит возможности поехать, я не слышал от других членов правительства того, чтобы они с большим энтузиазмом относились к поездке. Все же я надеюсь, что что для готовившихся спортсменов не будут создавать препятствия, ведь это вызовет глубокую и большую международную реакцию», – сказал глава литовской дипломатии.

Китай на прошлой неделе официально снизил уровень дипломатического представительства в Литвы до временно поверенных в делах. Такое решение Пекин принял в ответ на открытие Тайваньского представительства в Вильнюсе.

Китай возмущен решением Литвы разрешить тайваньской миссии работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова — Тайбэя в свете устоявшегося международного соглашения о том, что это название не противоречит политике «единого Китая», не позволяющей рассматривать Тайвань как отдельное государство.