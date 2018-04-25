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TOP,Новости,Общество

Глава МИД Литвы: Холокост является шрамом на лице человечества

  • Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Геноцид еврейского народа является шрамом на лице Литвы и всего человечества, заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в День памяти жертв Холокоста. 

На памятном мероприятии в МИД политик отметил, что мы «должны сделать все, чтобы это не повторилось». 

«Та, уничтоженная часть наших людей, часть нашей культуры никогда не вернется. Я верю, что мы найдем силы не только для того, чтобы помнить и проводить памятные мероприятия, но и найдем силы, чтобы создавать вместе будущее», – сказал Л. Линкявичюс.

Участвовавшая в памятных торжествах председатель Литовской общины евреев Фаина Куклянски сказала BNS, что «самым большим врагом человечества является безразличие».  

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«Холокост не упал с неба, его появлению способствовало безразличие. Это же может случиться и с любой другой группой людей, которая станет слабее, чем доминирующая группа. Нельзя молчать – всеми силами мы должны бороться за права человека, против публичного антисемитизма», – сказала Ф. Куклянски.

Людям, пережившим Холокост и участвовавшим в мероприятии, глава МИД вручил по розе, являющейся символом жизни и победы.

В рамках мероприятия была открыта выставка фотографий Саулюса Паукштиса «Исторические пространства еврейской общины в Литве», и был представлен второй цикл документальных фильмов автора и продюсера Доминикаса Кубилюса «Праведники мира».  

В них представлены уникальные рассказы свидетелей, воспоминания выживших, комментарии историков о геноциде евреев и сопротивлявшихся этому жителей Литвы. 

В этом мероприятии также приняли участие представители Литовской общины евреев, бывшие узники Вильнюсского и Каунасского еврейских гетто, дипломаты зарубежных стран, члены различных культурных организаций. 

Международный день памяти жертв Холокоста — 27 января. В этот день в 1945 году были освобождены оставшиеся в живых узники концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В этом лагере были убиты более 1, 5 млн человек, из которых более 1 млн евреев. 

Во время Второй мировой войны нацисты в Литве, нередко при помощи местных коллаборантов, истребили более 90% еврейской общины, насчитывавшей до войны более 200 тыс. человек. За спасение евреев «Праведниками мира» признано около 800 жителей Литвы.

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