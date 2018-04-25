Глава МИД Литвы: Холокост является шрамом на лице человечества

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Геноцид еврейского народа является шрамом на лице Литвы и всего человечества, заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в День памяти жертв Холокоста.

На памятном мероприятии в МИД политик отметил, что мы «должны сделать все, чтобы это не повторилось».

«Та, уничтоженная часть наших людей, часть нашей культуры никогда не вернется. Я верю, что мы найдем силы не только для того, чтобы помнить и проводить памятные мероприятия, но и найдем силы, чтобы создавать вместе будущее», – сказал Л. Линкявичюс.

Участвовавшая в памятных торжествах председатель Литовской общины евреев Фаина Куклянски сказала BNS, что «самым большим врагом человечества является безразличие».