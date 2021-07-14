Глава МИД Польши пригрозил Беларуси санкциями

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Беларусь выступает в роли турбюро для нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати в среду, 14 июля.

«Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия», — сказал Рау.

«Если процесс привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продолжен, я думаю, что не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска. Это организованное нападение на общие границы ЕС», — добавил Рау.

При этом вопрос о том, какие это могут быть санкции, открыт, отметил польский дипломат.

«Дискуссия по этой теме началась. Пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций», — резюмировал Збигнев Рау.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, что ранее в Литве заявили, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Люди в камуфляже инструктируют выходцев из Азии и Африки, как вести себя при опросе и уничтожать документы.

Также сообщалось, что на границе Литвы и Беларуси начинается срочная операция ЕС. Пограничное агентство Евросоюза решило вмешаться в ситуацию с незаконными мигрантами на литовской границе.