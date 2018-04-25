Глава МИД Польши: Россия — серьезная угроза интересам ЕС

Россия является серьезной угрозой интересам Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы считаем, что санкции (против РФ, — ред.) нужно сохранить. Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания преждевременны», — сказал Чапутович.

В Польше считают, что «Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии», заявил министр.

Чапутович призвал Европейский союз «объединиться с другими странами, прежде всего с США».