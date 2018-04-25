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Глава МИД Польши: Россия — серьезная угроза интересам ЕС

Photo by OPCW on Foter.com / CC BY

Россия является серьезной угрозой интересам Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы считаем, что санкции (против РФ, — ред.) нужно сохранить. Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания преждевременны», — сказал Чапутович.

В Польше считают, что «Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии», заявил министр.

Чапутович призвал Европейский союз «объединиться с другими странами, прежде всего с США».

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korrespondent.net

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