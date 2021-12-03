Глава МИД призывает совет ОБСЕ выполнять обязательства в сфере демократии

На встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Швеции Стокгольме глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей речи призвал страны ОБСЕ осуществлять свои обязательства в сферах верховенства права, демократии и прав человека.
Министр также призвал стороны сосредоточить внимание на урегулировании продолжающихся конфликтов в Украине, Грузии и Молдавии и осудил ограничения демократии и прав человека в России и Беларуси, гибридную атаку минского режима, в рамках которой используется нелегальная миграция на внешней границе Европейского Союза, сообщило внешнеполитическое ведомство.
«Была ли ОБСЕ создана для такой безопасности и сотрудничества? Мы должны восстановить доверие между государствами-членами и взять на себя обязательство уважать нормы международного права», – отметил Ландсбергис в своем сообщении.
Глава МИД также выразил поддержку политическим заключенным и правозащитникам, призвал к защите свободных СМИ и безопасности журналистов.
Ландсбергис встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, спикером Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельд, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, чтобы обсудить продолжающуюся агрессию России против Украины, другие конфликты в регионе ОБСЕ, ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие актуальные вопросы безопасности в пространстве ОБСЕ.
Министр Ландсбергис также встретится с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Министр также присутствовал на мероприятиях, посвященных обсуждению возможности судебного преследования нарушений прав человека в Беларуси и ситуации в Крыму, в Украине, подчеркнув, что только совместными международными усилиями мы поможем белорусским гражданам добиться справедливости в отношении продолжающихся беспрецедентных нарушений прав и свобод человека в их стране.
Швеция в настоящее время председательствует в ОБСЕ, а Польша приступит к председательству в 2022 году.