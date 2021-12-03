Глава МИД призывает совет ОБСЕ выполнять обязательства в сфере демократии

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На встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Швеции Стокгольме глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей речи призвал страны ОБСЕ осуществлять свои обязательства в сферах верховенства права, демократии и прав человека.

Министр также призвал стороны сосредоточить внимание на урегулировании продолжающихся конфликтов в Украине, Грузии и Молдавии и осудил ограничения демократии и прав человека в России и Беларуси, гибридную атаку минского режима, в рамках которой используется нелегальная миграция на внешней границе Европейского Союза, сообщило внешнеполитическое ведомство.

«Была ли ОБСЕ создана для такой безопасности и сотрудничества? Мы должны восстановить доверие между государствами-членами и взять на себя обязательство уважать нормы международного права», – отметил Ландсбергис в своем сообщении.