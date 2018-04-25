Глава Минфина: создание госбанка – дорогое и рискованное занятие

Он утверждает, что также возникают и вопросы о том, будет ли деятельность государственного коммерческого банка стабильной.

«Помощь государства в данном случае будет невозможно, он должен будет действовать в рыночных условиях, отвечать всем существенным правилам, находится под надзором Банка Литвы (Центробанка). Опыт других стран свидетельствует о том, что часто такие банки начинают слишком рисковать и в итоге их нужно спасать за счет средств налогоплательщиков», – утверждает министр.

«Можно найти и другие решения, отказавшись от такого рискованного шага», – добавил он.

На этой неделе Г. Науседа заявил, что ситуация на банковском рынке подталкивает к мысли о создании государственного коммерческого банка. Литве, по словам президента, следует озаботиться конкурентной средой в банковском секторе. В конце октября о возможности создания такого банка говорил и Комитет по бюджету и финансам, расследовавший обстоятельства финансового кризиса 2009 года.

В. Шапока считает, что президентской идее пока недостает конкретики.

«Когда президентские советники конкретизируют такое предложение, тогда и можно будет обсуждать этот вопрос. Сейчас это лишь идея, реализация которой может быть либо хорошая, либо плохая. Давайте подождем конкретных предложений президентской администрации, и тогда будем решать», – сказал министр.

Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витас Василяускс отметил, что учреждение государственного коммерческого банка было бы дорогостоящим процессом, хотя приход нового игрока на рынок следует лишь приветствовать, поэтому следует провести тщательный анализ расходов и затрат, перед принятием решения.

Последний находившийся в управлении государства банк в Литве Zemes ukio bankas был приватизирован в 2002 году, его приобрел германский банк Nord LB. Годом ранее был продан и Литовский сбербанк (Lietuvos taupomasis bankas), который приобрел эстонский Hansabank.