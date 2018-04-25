Глава Минфина В.Шапока не одобряет идею снижения подоходного налога

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Министр финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что с осторожностью относится к предложению президента снизить подоходный налог населения в связи с коронавирусным кризисом.

По словам министра, Кабмин предлагает более быстрые меры помощи людям, без вступления в дискуссии с сеймом по налоговым изменениям.

«На любые налоговые изменения я смотрю очень осторожно. Что не рекомендуют сейчас международные организации, так это системные изменения в налоговой структуре, поскольку есть более быстрые и эффективные меры, например, гарантии, субсидии и другое. Для того, чтобы не ввязываться в бесконечные дискуссии в сейме по тому или иному налогу, я был бы действительно очень осторожным с любыми налоговыми изменениями», – заявил В. Шапока на пресс-конференции в правительстве во вторник.

Сегодня советник президента Симонас Крепшта заявил, что c целью выхода из кризиса, вызванного коронавирусом, литовский президент Гитанас Науседа предлагает временно снизить подоходный налог населения.

По его словам, эту возможную меру поощрения экономики Г. Науседа обсудил с экономистами на прошлой неделе.

«Обсуждалась одна из возможностей, идей – временно снизить подоходный налог населения до конца года, чтобы таким образом способствовать, горизонтальным образом затронуть всех работающих, повысить их доходы и таким образом поощрить спор, оживить нашу экономику», – сказал советник по экономическим вопросам и социальной политике во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он отметил, что в этом году экономисты прогнозируют сокращение экономики в 8-10%, а некоторые ожидают аналогичный рост в следующем году, поэтому необходимо «амортизировать экономический спад именно в этом году».

В данный момент основной тариф подоходного налога составляет 20%.