Анушаускас: надеемся на лидерство Франции в укреплении НАТО на востоке

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, встретившийся с представителями французского парламента, сказал, что Литва питает надежды на лидерство этой страны в укреплении восточного фланга НАТО.
«Агрессия России против Украины кардинально изменила архитектуру безопасности нашего региона. Это должно стать поворотным моментом в восприятии Россией угроз. Мы надеемся на политическое и военное лидерство Франции в укреплении восточной окраины НАТО. Мы также нацелены на продолжение двустороннего военного сотрудничества и реализацию новых инициатив», — сказал министр делегации.
По сообщению оборонного ведомства, Анушаускас встретился в среду с делегацией Национальной Ассамблеи Франции, находящейся в Литве, и обсудил ситуацию с безопасностью в регионе, войну России в Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, международные миссии и операции.
Министр встретился с председателем Комитета по иностранным делам парламента Франции Жаном-Луи Бурланже, делегацию которого сопровождала посол Франции в Литве Аликс Эверар.
Как отмечает министерство, Франция является важным союзником Литвы в сфере обороны и безопасности.
Военно-воздушные силы Франции уже восемь раз выполняли миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, французские солдаты также участвуют в боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО в Литве и в военных учениях с литовскими военными.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено