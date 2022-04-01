Анушаускас: надеемся на лидерство Франции в укреплении НАТО на востоке

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, встретившийся с представителями французского парламента, сказал, что Литва питает надежды на лидерство этой страны в укреплении восточного фланга НАТО.

«Агрессия России против Украины кардинально изменила архитектуру безопасности нашего региона. Это должно стать поворотным моментом в восприятии Россией угроз. Мы надеемся на политическое и военное лидерство Франции в укреплении восточной окраины НАТО. Мы также нацелены на продолжение двустороннего военного сотрудничества и реализацию новых инициатив», — сказал министр делегации.

По сообщению оборонного ведомства, Анушаускас встретился в среду с делегацией Национальной Ассамблеи Франции, находящейся в Литве, и обсудил ситуацию с безопасностью в регионе, войну России в Украине, вопросы двустороннего сотрудничества, международные миссии и операции.