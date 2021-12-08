Глава Минобороны Литвы обсудит в Украине вопросы безопасности

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетит в среду с официальным визитом Украину, чтобы обсудить текущую ситуацию с безопасностью с новым министром обороны этой страны Алексеем Резниковым и встретиться с литовскими военными, проходящими службу в Украине.
По сообщению Министерства обороны, целью визита в Киев является не только знакомство с новоназначенным министром, но и выражение поддержки Украине перед лицом военной угрозы.
Анушаускас также передаст символическую часть военной помощи – согласно принятому в октябре постановлению правительства Литвы, украинской армии планируется бесплатно передать 490 бронежилетов и баллистических поясов.
В сообщении Министерства обороны говорится, что материальная помощь является частью последовательной поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении суверенитета государства, в 2014–2021 годах она составила 6 млн евро.
В этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между Литвой и Украиной. С начала военной агрессии России на Украине в 2014 году Литва активно поддерживала независимость и территориальную целостность Украины, оказывая помощь в различных формах, включая военную поддержку.