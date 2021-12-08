Глава Минобороны Литвы обсудит в Украине вопросы безопасности

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас посетит в среду с официальным визитом Украину, чтобы обсудить текущую ситуацию с безопасностью с новым министром обороны этой страны Алексеем Резниковым и встретиться с литовскими военными, проходящими службу в Украине.

По сообщению Министерства обороны, целью визита в Киев является не только знакомство с новоназначенным министром, но и выражение поддержки Украине перед лицом военной угрозы.

Анушаускас также передаст символическую часть военной помощи – согласно принятому в октябре постановлению правительства Литвы, украинской армии планируется бесплатно передать 490 бронежилетов и баллистических поясов.