Глава Минобороны Литвы подпишет протокол намерений закупки французских гаубиц

Сообщается, что министры обороны Литвы и Франции также обсудят вклад Франции в безопасность Балтийского региона, поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО в Мадриде.

В апреле командующий литовскими Вооруженными силами Вальдемарас Рупшис заявил, что Литва рассматривает возможность приобретения французских самоходных гаубиц Caesar. Они предназначались бы для бригады «Жемайтия» (Žemaitija), где ими должен был быть укомплектован один артиллерийский дивизион..

Приобретаемые французские гаубицы должны быть доставлены в Литву к 2026 году.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, Литва увеличила финансирование обороны примерно до полутора миллиардов евро, или до 2,52% внутреннего валового продукта.

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