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Глава МВД Эстонии хочет лишить граждан Украины права безвизового въезда

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.

По словам Хельме, представить Рийгикогу соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на информационный сайт партии EKRE Uued Uudised.

Март Хельме добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет «троянским конем».

«Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — подчеркнул Март Хельме.

Хельме считает, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) в среду подтвердила ERR, что правительство никогда не обсуждало вопрос безвизового въезда для граждан Украины.

О том, что украинские мигранты в Эстонии являются проблемой, Март Хельме говорил неоднократно.

baltic-course.com

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