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Глава НЦКБ: с кибератаками столкнулись сайты 19-и ведомств

Фото pixabay.com

С кибернетическо-информационными атаками в среду вечером столкнулись сайты 19-и ведомств, преимущественно — самоуправлений, сообщил в четверг директор Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис. 

Он сказал, что рафинированные кибератаки со взломом и размещением на сайтах фейковых новостей стали возможны из-за уязвимости системы управления контентом одного производителя — экспертам удалось отследить, откуда производились атаки, а после сбора материала его планируется передать правоохране или разведке страны. 

«Было поражено как минимум 19 сайтов (…) Ясно то, что воспользовались одним и тем же уязвимым место, использован один и тот же вектор вредителя, который осуществлял атаки и распространял фейковые новости. Инцидент (…) связан с плохим парольным управлением», — сказал BNS Р. Райнис. 

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Он подтвердил, что после взлома на сайтах на литовском языке было распространено как минимум три разные фейковые новости. 

«Работа рафинированная, работа серьезная. Видимо, это не дилетантская работа», — добавил он. 

НЦКБ установил, что из 19 пострадавших сайтов только три принадлежат государственным ведомствам или частному сектору, остальные — сайты самоуправлений. 

«Целью было распространить недостоверную информацию, чтобы она достигла как можно больше пользователей, чтобы выглядела «легитимной», поэтому, видимо, и было отдано предпочтение сайтам самоуправлений и ведомств. 

Он также подтвердил, тчо все пострадавшие ведомства использовали систему управления одного и того же «довольно крупного производителя», которой пользуются сотни ведомств государственного сектора, а также — частный сектор. По словам Р. Райниса, этот производитель сотрудничает в целях обеспечения безопасности в дальнейшем, уязвимый момент в безопасности уже исправлен. 

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