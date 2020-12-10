Глава НЦКБ: с кибератаками столкнулись сайты 19-и ведомств

Он подтвердил, что после взлома на сайтах на литовском языке было распространено как минимум три разные фейковые новости.

«Работа рафинированная, работа серьезная. Видимо, это не дилетантская работа», — добавил он.

НЦКБ установил, что из 19 пострадавших сайтов только три принадлежат государственным ведомствам или частному сектору, остальные — сайты самоуправлений.

«Целью было распространить недостоверную информацию, чтобы она достигла как можно больше пользователей, чтобы выглядела «легитимной», поэтому, видимо, и было отдано предпочтение сайтам самоуправлений и ведомств.

Он также подтвердил, тчо все пострадавшие ведомства использовали систему управления одного и того же «довольно крупного производителя», которой пользуются сотни ведомств государственного сектора, а также — частный сектор. По словам Р. Райниса, этот производитель сотрудничает в целях обеспечения безопасности в дальнейшем, уязвимый момент в безопасности уже исправлен.