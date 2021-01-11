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Глава НЦОЗ Литвы Р. Петрайтис не хочет увольняться, считает критику необоснованной

Фото nvsc.lrv.lt

Робертас Петрайтис, являющийся руководителем Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы, отвечающего за эпидемиологические исследования на коронавирус,  отказывается уходить с поста по собственному желанию и считает адресованную ему критику министерства необоснованной. 

«Публично высказанное мнение министерства здравоохранения о недостатках моей деятельности как директора НЦОЗ является необоснованной. Этих оснований я не услышал и из уст министра, ни от других ответственных лиц», – сказал журналистам в понедельник Р. Петрайтис. 

«Я услышал лишь очень четкие политические высказывания о том, что кого-то нужно пожертвовать с тем, чтобы обнулить ситуацию, чтобы она стала спокойнее», – добавил он.

Глава НЦОЗ заявил, что возьмет на себя ответственность в случае,  если в его отношении будут выявлены «системные недостатки деятельности». 

Р. Петрайтис надеется, что «ответственные лица» должны помнить о том, что «снятие голов» не является основным средством борьбы с пандемией. 

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, встретившийся с главой НЦОЗ в пятницу, призвал его покинуть пост, глава центра должен быть сообщить о своем решении до понедельника. 

Тогда А. Дулькис отмечал, что если Р. Петрайтис не согласится уволиться, то придется искать «другой путь» и прибегать к «более бюрократическим действиям». 

Критика в адрес руководства НЦОЗ  появилась, когда выяснились более тысячи не учтенных смертей, связанных с коронавирусом. Р. Петрайтис утверждает, что такая ситуация сложилась не по вине возглавляемого им учреждения, а по причине того, что больницы не предоставляют информацию своевременно. 

Р. Петрайтис утверждает, что в данный момент НЦОЗ расследует около 90% случаев коронавируса, тогда как Европейский центр превенции и контроля над болезнями утверждает, по словам главы НЦОЗ, что достаточно расследовать 70% случаев для эффективного контроля над пандемией. 

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