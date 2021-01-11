Глава НЦОЗ Литвы Р. Петрайтис не хочет увольняться, считает критику необоснованной

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Робертас Петрайтис, являющийся руководителем Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы, отвечающего за эпидемиологические исследования на коронавирус, отказывается уходить с поста по собственному желанию и считает адресованную ему критику министерства необоснованной.

«Публично высказанное мнение министерства здравоохранения о недостатках моей деятельности как директора НЦОЗ является необоснованной. Этих оснований я не услышал и из уст министра, ни от других ответственных лиц», – сказал журналистам в понедельник Р. Петрайтис.

«Я услышал лишь очень четкие политические высказывания о том, что кого-то нужно пожертвовать с тем, чтобы обнулить ситуацию, чтобы она стала спокойнее», – добавил он.

Глава НЦОЗ заявил, что возьмет на себя ответственность в случае, если в его отношении будут выявлены «системные недостатки деятельности».

Р. Петрайтис надеется, что «ответственные лица» должны помнить о том, что «снятие голов» не является основным средством борьбы с пандемией.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, встретившийся с главой НЦОЗ в пятницу, призвал его покинуть пост, глава центра должен быть сообщить о своем решении до понедельника.

Тогда А. Дулькис отмечал, что если Р. Петрайтис не согласится уволиться, то придется искать «другой путь» и прибегать к «более бюрократическим действиям».

Критика в адрес руководства НЦОЗ появилась, когда выяснились более тысячи не учтенных смертей, связанных с коронавирусом. Р. Петрайтис утверждает, что такая ситуация сложилась не по вине возглавляемого им учреждения, а по причине того, что больницы не предоставляют информацию своевременно.

Р. Петрайтис утверждает, что в данный момент НЦОЗ расследует около 90% случаев коронавируса, тогда как Европейский центр превенции и контроля над болезнями утверждает, по словам главы НЦОЗ, что достаточно расследовать 70% случаев для эффективного контроля над пандемией.