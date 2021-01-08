Глава НЦОЗ: Почти 1200 неучтенных смертей

Директор Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертас Петрайтис говорит, что число неучтенных смертей на несколько сотен больше, чем сообщалось ранее.
«30 декабря НЦОЗ еще раз запросил электронные данные свидетельств о смерти. Могу констатировать, что расхождение составляет 1171 случай», – заявил журналистам Р. Петрайтис.
Ранее сообщалось о 804 случаях смерти, которые не были обнародованы.
«Эта ситуация и несоответствия показали, что проблема не только в НЦОЗ, это проблема, касающаяся всей системы здравоохранения», – сказал Р. Петрайтис.
По его словам, несоответствия возникли из-за несвоевременной отчетности медицинских учреждений. По словам Р. Петрайтиса, наибольшее количество неучтенных смертей приходится на декабрь.
«Ряд медицинских учреждений не сообщили в НЦОЗ о случаях смерти. Список учреждений очень большой — это основные учреждения, борющиеся с коронавирусной инфекцией, а также более мелкие учреждения, семейные врачи, которые, возможно, не знакомы с процедурой сообщения о смерти от инфекционного заболевания», – сказал Р. Петрайтис.
Он сказал, что возьмет на себя ответственность, если будут выявлены недостатки в работе НЦОЗ или в его собственной деятельности.
«Если будут выявлены недостатки учреждения или мои личные ошибки, я обязательно возьму на себя ответственность, но на данный момент у НЦОЗ есть реальные проблемы не только с межведомственным сотрудничеством. Одно учреждение берет данные другого учреждения, публикует их, и неясно, кто и что должен комментировать, какие данные были опубликованы, а какие нет, на мой взгляд, такого не должно быть», – сказал Р. Петрайтис.
Из-за сложившейся ситуации с неучтенными смертями НЦОЗ критиковали премьер-министр Ингрида Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис.
И. Шимоните сказала, что ответственность за ситуацию должно нести руководство НЦОЗ.
Согласно воскресным данным, опубликованным Департаментом статистики, всего в Литве от коронавируса умерли 1643 человека, а 850 человек умерли по другим причинам.
Напомним, что неделей ранее в ходе оцифровки работы Национального центра общественного здоровья были обнаружены 804 неучтенных случая смертельных исходов, связанных с коронавирусом.
По информации Министерства здравоохранения, данные получены после сравнения статистики НЦОЗ и Центра реестров за октябрь-декабрь.
«Установлено, что не были учтены 324 смерти от коронавируса и 480 смертей от других причин, когда умершие болели коронавирусом», – отметило министерство.
Информация «ЛК», BNS