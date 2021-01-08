Глава НЦОЗ: Почти 1200 неучтенных смертей

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Директор Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертас Петрайтис говорит, что число неучтенных смертей на несколько сотен больше, чем сообщалось ранее.

«30 декабря НЦОЗ еще раз запросил электронные данные свидетельств о смерти. Могу констатировать, что расхождение составляет 1171 случай», – заявил журналистам Р. Петрайтис.

Ранее сообщалось о 804 случаях смерти, которые не были обнародованы.

«Эта ситуация и несоответствия показали, что проблема не только в НЦОЗ, это проблема, касающаяся всей системы здравоохранения», – сказал Р. Петрайтис.

По его словам, несоответствия возникли из-за несвоевременной отчетности медицинских учреждений. По словам Р. Петрайтиса, наибольшее количество неучтенных смертей приходится на декабрь.

«Ряд медицинских учреждений не сообщили в НЦОЗ о случаях смерти. Список учреждений очень большой — это основные учреждения, борющиеся с коронавирусной инфекцией, а также более мелкие учреждения, семейные врачи, которые, возможно, не знакомы с процедурой сообщения о смерти от инфекционного заболевания», – сказал Р. Петрайтис.

Он сказал, что возьмет на себя ответственность, если будут выявлены недостатки в работе НЦОЗ или в его собственной деятельности.

«Если будут выявлены недостатки учреждения или мои личные ошибки, я обязательно возьму на себя ответственность, но на данный момент у НЦОЗ есть реальные проблемы не только с межведомственным сотрудничеством. Одно учреждение берет данные другого учреждения, публикует их, и неясно, кто и что должен комментировать, какие данные были опубликованы, а какие нет, на мой взгляд, такого не должно быть», – сказал Р. Петрайтис.

Из-за сложившейся ситуации с неучтенными смертями НЦОЗ критиковали премьер-министр Ингрида Шимоните и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

И. Шимоните сказала, что ответственность за ситуацию должно нести руководство НЦОЗ.

Согласно воскресным данным, опубликованным Департаментом статистики, всего в Литве от коронавируса умерли 1643 человека, а 850 человек умерли по другим причинам.

Напомним, что неделей ранее в ходе оцифровки работы Национального центра общественного здоровья были обнаружены 804 неучтенных случая смертельных исходов, связанных с коронавирусом.

По информации Министерства здравоохранения, данные получены после сравнения статистики НЦОЗ и Центра реестров за октябрь-декабрь.

«Установлено, что не были учтены 324 смерти от коронавируса и 480 смертей от других причин, когда умершие болели коронавирусом», – отметило министерство.

Информация «ЛК», BNS