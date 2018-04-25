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Глава ООН: наука, единство и солидарность — ключ к победе над COVID-19

Nuotrauka pixabay.com

Для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, необходимо лучше готовиться к чрезвычайным ситуациям, прислушиваться к мнению ученых и действовать сообща в духе солидарности. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеопослании к участникам саммита по здравоохранению, который стартовал 25 октября в Берлине, сообщает Центр новостей ООН.

Саммит проходит при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с участием 2,5 тыс. делегатов — представителей государств, международных организаций и научного сообщества. Участники встречи обсудят глобальные проблемы здравоохранения и пути их решения.

В своем видеопослании саммиту Антониу Гутерриш напомнил о разрушительных последствиях пандемии коронавируса: почти 43 млн заразившихся и более 1,151 млн умерших. Эта пандемия, по мнению генсека, показала неэффективность глобальных систем здравоохранения, которые не смогли надлежащим образом отреагировать на чрезвычайную ситуацию.

На сегодняшний день из-за пандемии почти на 500 млн сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около $375 млрд. Резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали «кризисом внутри кризиса». Около 24 млн детей лишились возможности учиться.

«COVID-19 еще больше отдаляет нас от осуществления того, что задумано и намечено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, — сказал глава ООН. — Самым тяжелым было то, что мы не были готовы к такому вызову».

Генсек ООН напомнил, что доступ к здравоохранению — это право, в котором сегодня отказывают миллиардам людей во всем мире. Многие не могут позволить себе медицинскую помощь из-за ее высокой стоимости. Гутерриш считает, что всеобщее медицинское страхование — это путь к качественному, справедливому и доступному для всех медицинскому обслуживанию.

Генеральный секретарь ООН уверен, что сегодня как никогда необходимо опираться на науку и действовать в духе единства и солидарности. Именно это, по его мнению, вкупе с проверенными средствами сдерживания вируса — масками, физической дистанцией и гигиеной рук — поможет победить пандемию.

«Нам нужна глобальная солидарность на каждом этапе. Развитые страны должны поддерживать системы здравоохранения в странах, испытывающих нехватку ресурсов», — сказал Гутерриш, подчеркнув, что необходимо уделять приоритетное внимание разработке эффективной вакцины и обеспечить ее доступность для всех. «Вакцины, диагностика и эффективные методы лечения — это больше, чем просто меры спасения людей. Они помогут сэкономить деньги и спасти целые общества», — добавил глава ООН. Он считает, что нельзя победить вирус, действуя лишь на одном направлении, и предлагает решать проблему комплексно, грамотно сочетая передовые исследования с базовыми мерами в сфере здравоохранения.

Также генеральный секретарь ООН подчеркнул, что дезинформация — это смертельный союзник вируса. По его словам, вместе взятые вирус, слухи и ложь оборачиваются ростом смертности и числа заражений, а также приводят к социальной напряженности и насилию. «Если мы не будет противодействовать слухам, теориям заговора и лжи, то они сведут на нет все наши усилия», — сказал глава ООН. Он напомнил о кампании ООН «Проверено!», направленной на противодействие распространению дезинформации, касающейся пандемии COVID-19.

Глава ООН призвал все международное сообщество единым фронтом выступить против COVID-19.

belta.by

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