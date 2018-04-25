Глава ООН объявил о запуске плана действий по борьбе с коронавирусом

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Мир стоит перед лицом беспрецедентной угрозы.

Пандемия COVID-19 быстро охватывает земной шар. Она сеет страдания, серьезно ухудшает жизнь миллиардов людей и ставит под угрозу мировую экономику.

COVID-19 угрожает всему человечеству, и поэтому человечество должно дать ему отпор как единое целое. Ответных мер, принимаемых отдельными странами, будет недостаточно.

Нелегко приходится богатым странам, располагающим эффективными системами здравоохранения.

В настоящее время вирус проникает в страны, уже находящиеся в ситуации гуманитарного кризиса из-за конфликтов, стихийных бедствий и изменения климата.

В них есть люди, которые из-за бомбардировок, насилия или наводнений были вынуждены покинуть свои дома и жить в полях в палатках из полиэтиленовой пленки, в переполненных лагерях беженцев или неформальных поселениях.У них нет домов, в которых они могли бы соблюдать социальную дистанцию или самоизолироваться.

У них нет чистой воды и мыла, благодаря которым они могли бы защищать себя от вируса самым элементарным способом — мыть руки.

А если они заболеют и окажутся в критическом состоянии, то у них нет возможности получить доступ к системе здравоохранения, в которой они могли бы получить больничную койку и аппарат искусственной вентиляции легких.Мы должны прийти на помощь крайне незащищенным — миллионам и миллионам людей, которые способны защитить себя меньше всего.

Речь идет об элементарной солидарности между людьми.

Это также крайне важно для борьбы с вирусом.

Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, не обращая внимания на границы.

Сейчас пришло время прийти на помощь незащищенным.

Особому, непропорционально высокому риску подвергаются пожилые люди, люди, страдающие хроническими заболеваниями, и инвалиды, и для того, чтобы спасти им жизнь и защитить их будущее, необходимо приложить все усилия.

Мы также понимаем, что для женщин всего мира кризис влечет за собой тяжелые последствия сразу нескольких видов, такие как потеря средств к существованию и увеличение объема неоплачиваемой работы по уходу, а такжe риск подвергнуться домашнему насилию.

Сегодня мы начинаем осуществление глобального плана гуманитарного реагирования на общую сумму 2 млрд. долл. для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира.

В рамках этого межучрежденческого плана, осуществление которого координирует Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов, объединены уже сформулированные призывы Всемирной организации здравоохранения и других партнеров Организации Объединенных Наций и учтены новые потребности.

Если на его осуществление будут направлены надлежащие средства, то он позволит спасти большое число людей и снабдить гуманитарные учреждения и неправительственные организации лабораторными принадлежностями для проведения анализов, а также оборудованием и предметами медицинского назначения для лечения больных и защиты медицинских работников.

В плане также предусмотрены дополнительные меры по поддержке населения принимающих районов, которое по-прежнему проявляет щедрость, открывая для беженцев и перемещенных лиц свои дома и города.

Мы должны действовать сейчас, чтобы уменьшить последствия вспышки COVID-19 в тех местах, где уже и без того сложилась непростая гуманитарная ситуация.И мы должны продолжать оказывать поддержку в осуществлении уже имеющихся планов гуманитарного реагирования, на которое полагается 100 миллионов человек.

Если средства, выделяемые на их осуществление, будут направлены на другие цели, последствия могут быть катастрофическими: дальнейшее распространение холеры, кори и менингита, рост недоедания среди детей и резкое сокращение потенциала стран, для которых они предназначены, по борьбе с вирусом.

Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы не допустить катастрофических последствий вспышки COVID-19 в районах со слабыми системами здравоохранения и низким потенциалом противодействия.

В то же время мы делаем все возможное для того, чтобы планировать и принимать меры в целях скорейшего восстановления в тех странах по всему миру, которые больше всего в этом нуждаются, с тем чтобы мы смогли создать новую устойчивую и инклюзивную экономику, в которой никто не останется без внимания.

Я обратился к координаторам-резидентам Организации Объединенных Наций и страновым группам Организации Объединенных Наций с просьбой оказать поддержку странам всего мира в решении социально-экономических проблем, возникающих в связи с этой пандемией, для чего потребуется надлежащий механизм финансирования.

Этот план гуманитарного реагирования необходимо поддержать в интересах глобальной безопасности в области здоровья населения.

Следовать этому моральному императиву — в интересах каждого из нас.И крайне важно для того, чтобы победить в той борьбе, которую мы сейчас ведем.

Я призываю правительства полностью поддержать этот план.