Глава ООН призвал добиваться полной декарбонизации мировой экономики

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Международное сообщество может и должно добиться полной декарбонизации мировой экономики уже к 2050 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на третьем ежегодном экономическом форуме Блумберга, сообщает Центр новостей ООН.

Глава ООН предложил активнее вводить налог на выбросы углерода, а также отказаться от добычи угля и отменить субсидии на ископаемое топливо. Он отметил, что сегодня большинство стран объявили о намерении достичь нулевых выбросов к 2050 году. «Недавно мы услышали обнадеживающие заявления. Европейский союз, Япония и Республика Корея, а также еще более 110 стран обязались стать углеродно-нейтральными уже к 2050 году. Китай заявил, что сделает это до 2060 года», — заявил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН предложил снизить налоги с доходов населения, а брать больше налогов с тех, кто засоряет парниковыми газами атмосферу. «Углерод должен иметь цену. Время субсидий на ископаемое топливо прошло. Мы должны постепенно отказаться и от угля», — отметил Гутерриш. Он полагает, что цель достижения углеродной нейтральности должна быть интегрирована во все экономические и налоговые стратегии. Это позволит добиться преобразований в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и энергетическом секторе. «Углеродная нейтральность», или «нулевой углерод», означает, что объем выбросов углекислого газа не должен превышать его объемов, поглощаемых океанами и лесами.