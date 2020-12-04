Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

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Выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир укрепить солидарность в противостоянии пандемии, сообщает Центр новостей ООН.

С самого начала пандемии Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща, однако не все прислушивались к этим рекомендациям. «Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги», — сказал Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда. «Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы», — отметил глава ООН. Он напомнил также об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания. При этом генсек ООН отметил нехватку финансирования этих важных инициатив. «В настоящее время не хватает $28 млрд, включая $4,3 млрд, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев», — предупредил он.

Антониу Гутерриш напомнил и о других проблемах, обострившихся в связи с пандемией, и предложениях ООН по их решению, в том числе о глобальном прекращении огня, защите девочек и женщин от насилия и борьбе с дезинформацией. «Давайте не будем обманываться, — призвал глава ООН. — Одной вакциной мы не сможем устранить последствия пандемии, которые будут ощущаться еще годы, а может быть и десятилетия».