  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса - расследованы

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия, свидетельствует опрос

Подробнее...
default image
Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
С середины декабря меняется расписание поездов

Подробнее...
default image
Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом не улучшается, будут пересмотрены условия карантина

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили утверждение аналога "акта Магнитского"

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа отклонил две кандидатуры на пост министров

Подробнее...
default image
В НАТО назвали главные военные угрозы до 2030 года

Подробнее...
default image
КНБО сейма организует пересмотр Стратегии национальной безопасности

Подробнее...
вакцина
В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с И. Шимоните формирование правительства

Подробнее...
default image
В Англии отменят карантин при въезде в страну, но не всем

Подробнее...
default image
Снова рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки - 2514

Подробнее...
default image
ГИБАЭ: Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС

Подробнее...
default image
Беларусь расширила список стран, въезжающим из которых надо соблюдать карантин

Подробнее...
default image
В Латвии из-за коронавируса продлили до 11 января режим ЧП

Подробнее...
Ландсьергис
Г. Науседа ожидал бы от Г. Ландсбергиса преемственности внешней политики

Подробнее...
default image
"Аграрий" Й. Ярутис избран седьмым вице-председателем сейма

Подробнее...
default image
Стало известно место проведения будущего саммита G20

Подробнее...
default image
Приоритеты Г. Науседы и А. Анушаускаса в сфере обороны совпадают

Подробнее...
default image
ООН: международный режим контроля над вооружениями висит на волоске

Подробнее...
default image
До конца декабря сейм Литвы будет готов к удаленной работе – спикер

Подробнее...
default image
В России начинают массовую вакцинацию от COVID-19

Подробнее...
default image
В ноябре число заражений COVID-19 выросло в 4 раза– НЦОЗ

Подробнее...
default image
Власти Франции проверят 76 мечетей, подозреваемых в сепаратизме

Подробнее...
default image
В ЕС обеспокоены ростом антисемитских настроений на фоне пандемии

Подробнее...
default image
В Литве предлагают увеличить штрафы за уклонение от военной службы

Подробнее...
default image
Комитет сейма создаст концепцию контроля над разведкой – Л. Касчюнас

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс призывает коллег по НАТО уделять больше внимания Украине, Грузии

Подробнее...
default image
В ООН сообщили, сколько людей живут в рабстве

Подробнее...
default image
В Австрии начали массовое тестирование на COVID-19

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: надеемся, что вакцина от COVID-19 поступит в Литву до конца декабря

Подробнее...
default image
Рекордное количество новых случаев COVID-19 - 2450, умерло 17 человек

Подробнее...
default image
Парламенту будут представлены новые поправки о его удаленной работе

Подробнее...
default image
В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

Подробнее...
default image
В Австралии от лесных пожаров пострадал остров из списка ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
Правительство одобрило приобретение вакцины от коронавируса у компании Moderna

Подробнее...
default image
Каникулы в школах не начнутся раньше, всеобщего дистанционного обучения не будет

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

Автор: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4806869

Выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир укрепить солидарность в противостоянии пандемии, сообщает Центр новостей ООН.

С самого начала пандемии Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща, однако не все прислушивались к этим рекомендациям. «Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги», — сказал Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда. «Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы», — отметил глава ООН. Он напомнил также об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания. При этом генсек ООН отметил нехватку финансирования этих важных инициатив. «В настоящее время не хватает $28 млрд, включая $4,3 млрд, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев», — предупредил он.

Антониу Гутерриш напомнил и о других проблемах, обострившихся в связи с пандемией, и предложениях ООН по их решению, в том числе о глобальном прекращении огня, защите девочек и женщин от насилия и борьбе с дезинформацией. «Давайте не будем обманываться, — призвал глава ООН. — Одной вакциной мы не сможем устранить последствия пандемии, которые будут ощущаться еще годы, а может быть и десятилетия».

реклама
К числу таких проблем Генеральный секретарь относит рост уровня нищеты и самую масштабную за последние восемьдесят лет экономическую рецессию.

Причина этих явлений — не только в пандемии, убежден глава ООН: неравенство и несправедливость существовали и раньше, но кризис оголил эти и другие изъяны. «Пришло время перестроиться, создать сильную экономику и воспользоваться кризисом, чтобы изменить мир», — заявил Антониу Гутерриш.

Двухдневная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН — 31-я в истории. Такие сессии созываются по требованию Совета Безопасности или по инициативе большинства членов организации. Нынешняя проходит по инициативе Движения неприсоединения и посвящена борьбе с пандемией. Напомним, что Движение объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.