Глава Orlen Обайтек: модернизированный мажейский НПЗ повысит безопасность региона

Danielis Obajtekas, Michalas Rudnickis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Модернизация нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Orlen Lietuva за 640 млн евро позволит повысить безопасность всего региона, говорит глава польского нефтеконцерна Orlen Даниэль Обайтек.

«Это решение позволит нам повысить безопасность в регионе, потому что НПЗ является гарантией безопасности как поставок топлива, так и энергетической безопасности в будущем не только для Литвы или Польши, но и для всего региона, потому что продукция из Мажейкяй поставляется в Эстонию, Латвию, а также доходят до Украины», — сказал Обайтек на пресс-конференции в понедельник после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Ingrida Šimonytė ir Danielis Obajtekas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В этом году предприятие Orlen Lietuva запускает крупнейший инвестиционный проект с 2006 года, когда завод был приобретен Orlen. В конце октября прошлого года оно подписало договор с британской компанией Petrofac о модернизации оборудования глубокой переработки нефти на сумму 641 млн евро.

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