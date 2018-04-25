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Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Nuotrauka ltou.lt

Из-за коронавируса сильно сократилось число полётов в воздушном пространстве Литвы, и глава компании по управлению полётами Oro navigacija прогнозирует, что второй квартал этого года может быть худшим за всю историю предприятия.

«В Литве, как и во всём мире, из-за применяющихся во время пандемии ограничений ощущается застой в авиации. Это, без сомнения, заметно сказалось на числе всех полётов в воздушном пространстве Литвы. Всегда большую их часть составляли транзитные полёты, сокращение числа которых в последние фиксируется почти на 80%», — сказал для пресс-релиза Миндаугас Густис.

«Мы предполагаем, что в апреле и мае число полётов сократится на 80-90%, а как дело будет обстоять в июне, будет зависеть от того, как дальше станет распространяться вирус и какими будут сценарии его обуздания», — добавил он.

В первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года в воздушном пространстве Литвы полётов стало меньше на 10%, а транзитных — на 10,7%. В начале года число полётов росло, однако в марте, когда стали закрываться аэропорты стран мира, полётов стало меньше на 34%.

В январе-марте больше всего самолётов обслужил Вильнюсский аэропорт – 9231 (на 9,8% меньше, чем в прошлом году), на втором месте — Каунасский аэропорт с 2090 самолётами (на 4,6% меньше), на третьем — Палангский с 856 (на 0,12% меньше), на четвёртом — Шяуляйский с 587 (на 2,2% меньше).

Больше всего транзитных полётов через Литву было в Россию, Германию и Латвию, из Литвы — в Великобританию, Латвию и Германию, в Литву — из тех же стран.

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