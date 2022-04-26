Глава Пентагона назвал задачи встречи по Украине

Фото Офис президента Украины

Министры обороны более 40 стран обсуждают, как помочь Украине в войне против России, а также после ее окончания.

Международная Консультативная группа по Украине выработает способ оказания помощи Украине в войне против России и по ее окончании. Об этом в ходе встречи на авиабазе Рамштайн в Германии во вторник, 26 апреля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Я знаю, что мы все привержены тому, чтобы сделать все, что мы можем, чтобы реагировать на потребности Украины. Это включает обсуждение рамок для продолжения совместной работы и смотреть вперед. Нам еще многое предстоит сделать. Украине нужна наша помощь, чтобы победить сегодня и ей еще будет нужна наша помощь после того, как с этой войной будет покончено», — сказал он.

Обращаясь к украинцам, Остин сказал, что они «должны знать, что все мы прикроем вашу спину. Поэтому мы здесь сегодня, чтобы укрепить арсенал украинской демократии».

Глава Пентагона напомнил, что с начала вторжения РФ «более чем 30 наших союзников и партнеров по всему миру присоединились к США, чтобы собрать помощь в сфере безопасности для Украины».

«Вместе мы собрали оборудование более чем на 5 млрд долларов, чтобы поддержать защиту Украины, что включает 3,7 млрд долларов, которые президент Байден обязался дать Украине с начала российского вторжения. Моя поездка в Киев усилила мое восхищение тем, как украинские Вооруженные силы используют эти возможности. Украина верит, что сможет победить. И так верят все собравшиеся здесь», — подчеркнул он.

Остин считает, что Украина «проделала удивительную работу, защищая свой суверенитет против российского неспровоцированного вторжения, что войдет в военную историю».

«Мы предоставляем нашу поддержку с большой скоростью. Весь мир может видеть разницу на поле боя. Путин никогда не мог представить, что мир встанет за Украиной так быстро и уверенно. После поражения России в битве за Киев война сейчас перешла в новую фазу. Но никто не может быть обманут предлогом Путина и его смешными претензиями на Донбасс. Российское вторжение не простительно, равно как и зверства», — заявил американский министр.

Остин также отметил, что Украина сражается в войне по необходимости, чтобы защитить свою демократию, суверенитет и граждан.

«Российское вторжение не обосновано и безответственно. Это — нападение на порядок, основанный на верховенстве права, и вызов свободным людям везде. И как мы видим этим утром, государства доброй воли по всему миру стоят вместе в нашей поддержке Украине в ее сражении против российской империалистической агрессии. И так должно быть», — сказал он.

Отметим, во встрече принимают участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава Минобороны Украины Алексей Резников.