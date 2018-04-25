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Глава Пентагона обсудит в Европе противодействие «агрессии России»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду, что нанесет на следующей неделе визит в Европу с целью обсудить в том числе противодействие «агрессии России».

Соответствующее заявление руководитель оборонного ведомства сделал, выступая на совместном с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом брифинге для журналистов в Пентагоне.

«На следующей неделе я поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России», — сказал Эспер.

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