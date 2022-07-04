Глава Pfizer предупредил о новой волне COVID

Он отметил, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные.

Напомним, в ВОЗ считают, что в ближайшие два месяца в Европе будет наблюдаться динамика роста заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, вторую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 по состоянию на 26 июня не получили 689 тысяч украинцев, а бустерные прививки не сделали более 14 млн человек.