Глава Pfizer предупредил о новой волне COVID

Глава Pfizer Альберт Бурла заявил о приближении новой волны коронавируса и призвал провести ревакцинацию, чтобы снизить риск госпитализации и смерти, сообщает The Jerusalem Post.
«Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины. Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти», – заявил Альберт Бурла.
Он отметил, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные.
Напомним, в ВОЗ считают, что в ближайшие два месяца в Европе будет наблюдаться динамика роста заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщалось, вторую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 по состоянию на 26 июня не получили 689 тысяч украинцев, а бустерные прививки не сделали более 14 млн человек.korrespondent.net