Глава Pfizer рассказал о возможностях новой версии COVID-вакцины

Бурла заверил, что компания представит разработку в скором времени и она обеспечит «огромную гибкость работникам здравоохранения» при обращении с этой вакциной.

Как известно, первоначальная версия вакцины Pfizer и немецкой компании BioNTech может храниться при температуре от -60 до -80 градусов Цельсия в течение шести месяцев.

В феврале Pfizer и BioNTech подали обновленные данные в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, согласно которым вакцина может храниться при температуре от -25 до -15 градусов Цельсия в течение двух недель. Но регулятор пока рассматривает эту информацию.

Ампулы вакцины Pfizer/BioNTech, после размораживания допустимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов не более пяти дней. Препарат доставляется в специально разработанных термоконтейнерах, которые можно использовать в качестве временного хранилища в общей сложности до 30 дней, при условии наполнения их сухим льдом каждые пять дней.

Напомним, на этой неделе в ЕС продлили сроки хранения вакцин Pfizer. Размороженные вакцины разрешили хранить до месяца. Соответствующие новшество ввело Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).