Глава Pfizer рассказал о возможностях новой версии COVID-вакцины

Американская компания Pfizer разрабатывает новую версию своей вакцины от коронавируса, которую можно будет хранить до полугода при более высоких температурах. Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла новостному порталу Axios.
«Мы прямо сейчас работаем над новой версией вакцины, – сказал он. – И эту вакцину можно будет хранить до шести месяцев в обычной морозильной камере».
Бурла заверил, что компания представит разработку в скором времени и она обеспечит «огромную гибкость работникам здравоохранения» при обращении с этой вакциной.
Как известно, первоначальная версия вакцины Pfizer и немецкой компании BioNTech может храниться при температуре от -60 до -80 градусов Цельсия в течение шести месяцев.
В феврале Pfizer и BioNTech подали обновленные данные в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, согласно которым вакцина может храниться при температуре от -25 до -15 градусов Цельсия в течение двух недель. Но регулятор пока рассматривает эту информацию.
Ампулы вакцины Pfizer/BioNTech, после размораживания допустимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов не более пяти дней. Препарат доставляется в специально разработанных термоконтейнерах, которые можно использовать в качестве временного хранилища в общей сложности до 30 дней, при условии наполнения их сухим льдом каждые пять дней.
Напомним, на этой неделе в ЕС продлили сроки хранения вакцин Pfizer. Размороженные вакцины разрешили хранить до месяца. Соответствующие новшество ввело Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).korrespondent.net