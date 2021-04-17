Глава Pfizer: возврат к обычной жизни возможен к концу осени

ТАСС со ссылкой на Handelsblatt сообщает, что глава компании Pfizer, совместно с германским партнером BioNTech разработавшей вакцину от коронавируса, Альберт Бурла считает, что вернуться к обычной жизни после пандемии мир сможет к осени нынешнего года.

По его словам, COVID-19 станет для людей «своего рода гриппом», от которого жители планеты будут периодически прививаться и «нормально жить, насколько возможно».

Глава Pfizer также рассказал о планах увеличения поставок вакцины в страны Европы уже в ближайшие недели. А в 2022 — 2023 годах Pfizer и BioNTech планируют поставить в ЕС «сотни миллионов новых доз».