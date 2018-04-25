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Глава полиции Украины предложил легализовать проституцию

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Глава полиции Украины предложил легализовать проституцию

Фото pixabay.com

Властям Украины стоит задуматься о легализации проституции. Такое мнение высказал новый глава Национальной полиции страны Игорь Клименко в интервью изданию «Левый берег».

«Мы все равно от этой проблемы не избавимся», — сказал он и подчеркнул, что готов поддержать законодательное урегулирование сферы секс-услуг, если правительство примет «цивилизованное» решение по этому поводу.

Также Клименко высказался по поводу других подобных инициатив. По его мнению, украинское общество не готово к легализации легких наркотиков и оружия, но игорный бизнес должен «контролироваться четко государством». При этом глава Нацполиции допустил, что вопрос о законности ношения оружия можно будет обсудить с экспертами после завершения боевых действий в стране, которые являются «постоянным источником поступления нелегального оружия».

Руководитель Нацполиции Украины сменился в конце сентября. Предыдущий руководитель ведомства Сергей Князев, возглавлявший его с 2017 года, подал в отставку по собственному желанию, сообщало агентство «Интерфакс-Украина». Клименко с 2018 года являлся его заместителем. Известен тем, что принимал непосредственное участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году, координировал реформу МВД.

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