Глава Польши говорит, что его и Г. Науседу связывает консервативное отношение к традициям

Фото BFL/Томаса Урбялениса

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Польский президент Анджей Дуда, который на следующей неделе будет принимать в Варшаве нового президента Литвы, говорит, что его и Гитанаса Науседу связывает консервативное отношение к соблюдению традиций, а две страны – сходное историческое наследие.

Решение Г. Науседы посетить с первым визитом Польшу А. Дуда приветствовал как знак дружбы.

«Насколько я знаю, у нас схожее отношение ко многим вещам – к соблюдению традиций, насколько мне известно, господин президент – скорее консервативный политик, мое отношение к тому, что нас окружает, тоже скорее консервативное. Для меня очень важна христианская основа, так как это основа Польского государства», – сказал А. Дуда в интервью Литовскому телевидению LRT, которое было показано в четверг.

Он сказал, что чувствует поддержку Литвы в Евросоюзе (ЕС), и объяснил это общей историей, когда обе страны не по своей воле относились к советскому блоку.

«Мы пережили этот исторический период и, к сожалению, у нас еще есть его наследие, поэтому мы друг друга понимаем, так как есть элементы, которые нам нужно устранить, чтобы наша демократия была нормальной, чтобы мы были свободно функционирующими государствами, действительно современными государствами, чтобы наши институты были западными без старых клик, наследия коммунистических времен», – сказал А. Дуда.

По словам президента Польши, двум странам нужно сообща действовать в создании транспортных и энергетических коридоров, а также добиваясь расширения присутствия сил НАТО.

«В географическом плане мы вроде бы являемся центром безопасности для стран Балтии, также и для Литвы, мы стараемся это оправдать и стремимся, чтобы союзников в нашей части Европы было как можно больше», – сказал А. Дуда.

Г. Науседа в пятницу вступит в должность, а визит в Варшаву нанесет в следующий вторник.