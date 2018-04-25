default image
Обновлен план закрытия ИАЭС

Подробнее...
default image
Каждый пятый белорус получает отказ в визе США

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа обсудил с Премьер-министром Италии вопросы обороны

Подробнее...
default image
Глава правительства Шотландии хочет провести новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Рождественский паровозик на улицах Старого города Вильнюса

Подробнее...
default image
Г. Науседа будет просить весомой финпомощи ЕС для целей борьбы с изменениями климата

Подробнее...
default image
В 2020 году 20 тыс. латвийцев получат минимальную пенсию в размере 88-208 евро

Подробнее...
default image
Затраты на час труда в Литве за год возросли на 4,9%

Подробнее...
default image
Премьер-министр Швеции призвал страны ЕС приготовиться к Brexit

Подробнее...
default image
Германия поддерживает вступление Беларуси в ВТО

Подробнее...
default image
Г. Науседа ожидает свободной торговли ЕС и Великобритании и тесных связей по безопасности

Подробнее...
default image
Суд отклонил жалобу осужденного в деле 13 января Ю. Меля

Подробнее...
default image
Глава Еврокомиссии: после Brexit ЕС и Великобритания откажутся от тарифов, квот и демпинга

Подробнее...
default image
В Украине начала работу новая таможенная служба

Подробнее...
default image
«Покажи питомцу елку» 2019

Подробнее...
default image
В Ирландии вместо домашнего задания школьники введут дневники добрых дел

Подробнее...
default image
В Литве растет число заболеваний ветрянкой

Подробнее...
default image
Исторический авиамаршрут между США и Чукоткой откроют к 2021 году

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве в ноябре повысился до 8,4%

Подробнее...
default image
Лукашенко не исключает нескольких раундов переговоров с Россией "по больным вопросам"

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Глава правительства Шотландии хочет провести новый референдум о независимости

Фото/facebook.com

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила, что высокие результаты партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости, передает «Интерфакс» со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию BBC.

В Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов: выступающими за Brexit консерваторами

«Потрясающая победа на выборах прошлой ночью для SNP возрождает, усиливает и укрепляет мандат, который предлагает народу Шотландии выбор в отношении его будущего», — заявила Стерджен, выступая в Эдинбурге.

Консерваторы согласно почти окончательным итогам выборов в Великобритании получили более половины мест (364) в палате общин. На втором месте, с большим отставанием, идут лейбористы (203). Шотландская национальная партия — на третьем месте с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Стерджен считает, что результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС. Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будущем Шотландии должны решать именно ее жители.

В сентябре 2014 года в Шотландии проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.

NEWSru.com

Оставьте свой комментарий

avatar
600