Глава правительства Швеции подал в отставку

На прошлой неделе шведский парламент впервые в истории объявил вотум недоверия премьеру. С такой инициативой отдельно выступили Левая партия и крайне правые Шведские демократы. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

Основным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.