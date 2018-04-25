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Политика

Глава правительства вновь обещает миллиард

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

Правительство одобрило новый план спасения экономики. Кстати, миллиард евро для миллиона жителей был обещан несколько лет тому назад в результате проводимой налоговой реформы.

Пакет помощи, разработанный правительством, предусматривает субсидии в размере минимальной зарплаты временно не работающим, а тем, кто потерял работу, полгода будет выплачиваться пособие по трудоустройству в размере 200 евро, единовременную выплату такого же размера получат получатели различных пенсий и пособий, сообщает BNS.

Посткарантинные меры

«В настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как умеренно неплохую, потому что большинство работодателей не спешат увольнять работников, часть работников заботятся о детях и инвалидах и получают пособия. Однако есть и тревожные признаки: некоторым жителям потребуются дополнительные стимулы для того, чтобы остаться на рынке труда. В особенно трудном положении оказались те, кто до пандемии был безработным, поскольку перспективы трудоустройства сократились, а право на получение пособия по безработице закончилось. Мы также хотим облегчить требования для получения социальных пособий от муниципалитетов и увеличить размер пособий, увеличить число семей, получающих детские деньги в размере 100 евро. Мы планируем сделать эти меры временными и действительными в посткарантинный период», – сообщил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

С. Сквярнялис сообщил о предложениях: в первые два месяца государство компенсирует всю (100%) заработную плату работника в простое, но не более минимальной месячной заработной платы (607 евро, или 437 евро на руки), а затем полгода те, кто возвращается из простоя, будут получать субсидию в размере не менее 50% от зарплаты. Кроме того, 50% субсидии будут выплачиваться и тем, у кого ранее не было работы.

Планируется, что этим инструментом помощи воспользуются 210 тыс. работников, на это будет выделено 380 млн евро.

В то же время самозанятые смогут воспользоваться местными инициативами по трудоустройству, помощь получат и лица трудоспособного возраста с инвалидностью. Для этого будет выделено 5,6 млн евро.

Лишившимся работы, которых, по данным С. Сквярнялиса может быть около 200 тыс., в течение полугода планируется выплачивать 200 евро пособия. Также в два раза увеличиваются средства на профобучение – на это будет выделено 10 млн евро.

Почти 910 тыс. человек, получающих пенсии по старости, сиротству, потере кормильца, по выслуге лет, а также компенсации за особые условия труда и разные пособия, получат единовременную выплату в размере 200 евро. На это выделено 182 млн. евро. По словам премьера, посредством различных инструментов планируется оказать помощь 1,4 млн граждан. Этот пункт вызвал особую критику в Сейме, так как оппозиция считает это своеобразным подкупом избирателей накануне выборов. Тем более что выплаты планируется осуществить в августе, хотя деньги нужны уже сегодня. Пакет помощи должен быть одобрен Сеймом.

Компенсации медикам

Правительство Литвы предусмотрело компенсации и возможные страховые выплаты медикам и их близким, пострадавшим от коронавируса и других особо опасных инфекционных болезней, сообщает BNS.

В измененном списке компенсаций, предложенном Министерством здравоохранения, утверждается, что в случае смерти работника, оказывавшего услуги пациентам, больным особо опасными инфекционными заболеваниями, или в случае, если медработник осуществлял необходимые меры по профилактике эпидемии в очагах особо опасных инфекционных заболеваний, его близким будет выделена компенсация в размере 93,1 его месячных зарплат.

В решении кабмина говорится, что, если, например, зарплата работника составляет 1,5 тыс. евро в месяц, то его близким равными частями будет выплачено 139 650 евро.

Если работник заразился опасным инфекционным заболеванием, лишился здоровья и трудоспособности, ему выплачивается компенсация в размере зарплаты за 1-5 лет. В зависимости от уровня нетрудоспособности медик, получающий зарплату в 1,5 тыс. евро, получит от 18 до 90 тыс. евро.

Кроме компенсации также установлено, что медработники могли бы получать страховую выплату в размере 20-50% суммы годовой зарплаты с установлением верхнего и нижнего предела – не менее 24 и не более 48 минимальных месячных зарплат. Решение о выделении компенсации и страховых выплат будет принимать комиссия, сформированная по указу министра здравоохранения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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