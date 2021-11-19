Глава представительства тайваньцев в Литве обещает отношения, основанные на экономлогике

Глава представительства тайваньцев в Литве Эрик Хуанг выразил надежду на построение устойчивых двусторонних деловых связей, основанных исключительно на экономической логике.

Таким образом Тайвань подчеркивает разницу с Китаем, которого на Западе часто обвиняют в использовании экономических отношений в политических целях.

«При демократическом строе правительство может способствовать прямому диалогу и деловым переговорам. Этим мы и занимались в последние несколько месяцев. Как и Литва, мы верим в свободную экономику», – сказал глава представительства в интервью BNS.

«Мы хотим создать устойчивые, органичные деловые отношения, которые нельзя нарушить ни по каким причинам, кроме экономических», — добавил он.

Так Хуанг ответил на вопрос о том, действительно ли реально то, что Тайвань может компенсировать потери литовских предпринимателей на китайском рынке.

Тайвань открыл в четверг представительство в Литве, и уже некоторое время отношения между Вильнюсом и Тайбэем становятся все теснее.

Решение Литвы разрешить представительству острова действовать от имени тайваньцев возмутило Китай, протестующий против любых попыток Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира представительства действуют от имени Тайбэя, поскольку устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике «одного Китая», не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Несколько месяцев назад, когда отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились, Китай отозвал своего посла в стране и потребовал, чтобы Литва сделала то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.

Литовские предприниматели отмечают, что споры между Вильнюсом и Пекином значительно осложнили торговлю с этой азиатской страной.

— Как вы чувствуете себя после открытия представительства?

— Мы очень рады возможности развивать и укреплять отношения между Литвой и Тайванем. Мы также благодарны за поддержку и дружбу многим друзьям в Литве не только в исполнительной власти, но и в Сейме, в частном секторе.

— Литва — первая страна в Европе, которая разрешила Тайваню открыть представительство под названием самого острова. Какое значение вы этому придаете?

— Конечно, это очень значимо. Мы нацелены на развитие экономических и торговых отношений между Литвой и Тайванем. Мы хотим, чтобы это удалось.

Название миссии отражает тот факт, что у нас есть большой потенциал для экономического, культурного обмена и сотрудничества. Мы будем сотрудничать по культурным, образовательным, технологическим и экономическим вопросам.

Для меня это самое главное.

— Не могли бы вы подробно ответить на вопрос, какое значение вы придаете названию миссии от имени тайваньцев, а не Тайбэя, как это принято в других странах?

— Ссылка на Тайвань является четким указанием на то, где разрабатываются технологии, бизнес, что это делается на Тайване, тайванцами. Это более удобное название для коммуникации.

— Посылает ли название миссии тайваньцев политический сигнал?

— Мы не хотим акцентировать внимание на геополитических вопросах. Миссия моей страны направлена ​​на построение прочных отношений. У нас нет официальных дипломатических отношений со многими странами, поэтому наша главная цель — способствовать человеческим отношениям между людьми, бизнесом и правительствами.

Тайваньцы очень сосредоточены на наведении мостов, построении отношений с международным сообществом, и мы делаем все возможное, чтобы укрепить эти отношения.

— Не могли бы вы рассказать, какие первые три встречи вы планируете сегодня?

— Когда мы строим отношения, иногда сложно назвать их публично, но мы встречаемся с людьми, чтобы укрепить экономические, технологические и культурные связи.

— Когда в конце октября Литву посетила тайваньская бизнес-делегация, министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что надеется дождаться производства полупроводников в Литве. Как вы думаете, это возможно?

— Мое правительство поручило группе экспертов оценить бизнес-среду и сильные стороны отрасли. Думаю, в следующем году мы это сделаем. В промышленности полупроводников очень сложная цепочка поставок, но Тайвань – единственный в мире производитель, который охватывает все сегменты этой цепочки поставок.

Потребуются время и опыт, чтобы найти и определить, как лучше всего предоставить системы литовским предприятиям, желающим развивать полупроводниковую промышленность.

Литве будет очень сложно иметь все сегменты цепочки поставок, но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, как лучше всего помочь своим друзьям.

— Некоторые в Литве надеются, что Тайвань компенсирует потерю литовского бизнеса в Китае, когда напряженность между Вильнюсом и Пекином обострится. Что вы им скажете? Вы действительно можете это сделать?

— При демократическом строе правительство может способствовать прямому диалогу и деловым переговорам. Именно этим мы занимаемся в последние несколько месяцев. Как и Литва, мы верим в свободную экономику.

Мы хотим создать устойчивые, органичные деловые отношения, которые нельзя нарушить ни по какой причине, кроме экономической.

Мы видим результаты этого. Например, 15 сентября мы организовали виртуальный поиск деловых партнеров, который вылился в 55 удаленных встреч тайваньского и литовского бизнеса.

Ожидается, что это виртуальное мероприятие может принести 17 млн долларов торговой стоимости. Конечно, компаниям потребуется еще несколько месяцев, чтобы обсудить конкретные продукты, сроки и условия для укрепления связей.

Вторая возможность встретиться для представителей бизнеса из обеих стран была в конце октября, когда тайваньская бизнес-делегация посетила Литву. В этот раз мы провели 280 деловых встреч.

— Как вы оцениваете бизнес-климат в Литве?

— Он очень конкурентный, у вас очень сильное образование, вы очень предприимчивы, у вас прочная промышленная база. Это создает очень хорошие условия для тайваньских компаний, чтобы изучить возможности работы здесь.

Продукты питания и сельскохозяйственные продукты хорошего качества, также являются очень интересными источниками потенциальной торговли между Литвой и Тайванем.

— Было заявлено, что ваша миссия в Литве предназначена для развития экономических отношений, она также будет заниматься консульскими делами. Какие еще функции будут у учреждения?

— Это будут основные функции представительства, мы сконцентрируемся на этих направлениях. Культурное сотрудничество — еще одно направление, в котором мы будем работать. И, конечно же, образование.

— А как насчет политических связей?

— Мы приветствуем наши прекрасные отношения и продолжим поддерживать дружбу между политическими лидерами Литвы и Тайваня.