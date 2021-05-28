Глава «Репортеров без границ»: журналисты не являются террористами

«Это протест на границе. Мы хотели быть как можно ближе к тем журналистам, которые находятся в тюрьме. Они находятся в тюрьме в стране, которая уже несколько месяцев закрыта А. Лукашенко, и в которой растут масштабы репрессий. Мы хотим организовать этот протест после захвата самолета и ареста Романа Протасевича и Софии Сапеги», – сказал К. Делуар.

По его словам, в заключении находятся и другие «молодые и талантливые жураналисты», которые пользуются новыми медийными каналами, такими, как Telegram.

«Иногда репрессии могут казаться далеким явлением, однако реальность является трагичной. Захват самолета был высшей точкой, но насилие происходит на различных уровнях, и мы хотели показать очень человеческую сторону репрессий», – сказал глава НПО.

Участники акции на границе вывесили фотографии находящихся за решеткой журналистов.

«Мы принесли около 20 фотографий журналистов, находящихся сейчас в заключении, и повесили их на стене, разделяющей Литву и Беларусь. Поскольку, как и я говорил, мы хотели быть как можно ближе быть к этому журналисту», – сказал он.



BNS