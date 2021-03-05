Глава Римско-католической церкви заявил, что мир ждет потоп

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Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия, заявил Папа Римский Франциск в своей только что вышедшей книге “О пороках и добродетелях”. Об этом пишет Daily Mail.

По словам понтифика, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, — в частности, таяние ледников и изменения температур — мир ждет катастрофа.