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TOP,Новости,Общество

Глава санатория Belorus просит разрешить выплатить зарплату работникам

Nuotrauka Sanatorija Belorus Druskininkuose/ facebook.com

Глава санатория в Друскининкай Belorus просит власти Литвы дать возможность выплатить заработную плату работникам, так как в настоящее время он не может этого сделать из-за замороженных счетов.

Илья Епифанов сказал BNS, что обратился к властям Литвы сразу после решения банка о блокировке счетов этот госпредприятия.

«С литовской стороны мы ничего не получили, никаких писем, ни помощи, ничего. Мы обращались в начале прошлой недели. Мы сейчас просим, чтобы нам разрешили, самое основное, это выплатить людям заработную плату. Просим, чтобы нам это разрешили, деньги на счету у нас есть. Мы обращались лично на имя министра иностранных дел господина Ландсбергисa, мы обращались в Сейм, к председателю парламентского комитета по иностранным делам господину Повилёнису, в министерство внутренних дел, в центральный банк», — сообщил во вторник BNS директор санатория.

Он также отметил, что обычно зарплаты работникам выплачиваются до 4 числа каждого месяца, а за декабрь — еще до Нового года. Он надеется, что на этот раз за работу в декабре удастся заплатить в начале января. По утверждению И. Епифанова, в санатории три счета, все они — в банке Swedbank.

Этот банк заморозил счета санатория, объясняя свои действия введенными Евросоюзом санкциями. И. Епифанов отметил, что в настоящее время санаторий не может проводить никаких операций, включая и переводы за простои работников.

Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) указало, что санаторий до блокировки счетов активно пользовался возможностью объявлять простои. По утверждению И. Епифанова, из 392 работников в декабре в простое было 350. По данным Службы занятости, санаторий пользовался данным механизмом до марта, по последним данным, полученным в октябре, в простое было 266 человек, тогда санаторию было выплачено субсидий на сумму 123 тыс. евро.

И. Епифанов также заверил, что санаторий не получает помощи из Беларуси.

«С белорусской стороны – какую она может оказать помощь? Мы вполне финансово самостоятельное предприятие, у нас хватает денег на свою работу, мы платим все налоги. Зачем нам из Беларуси деньги?» — отметил он.

Глава санатория утверждает, что пока не думает о возможных увольнениях и добавил, что хочет сохранить персонал.

Банк Swedbank заморозил счета санатории в текущем месяце из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление — его совладельцем.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил BNS, что в настоящий момент госучреждения выясняют, какая помощь может быть оказана работающим в санатории друскининкайцам, чтобы деньги не были выделены напрямую предприятию.

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